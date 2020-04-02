РИАМО - 2 апр. Во время карантина из-за коронавируса подмосковный штаб «Юнармии» предлагает своим подопечным принять участие в онлайн-активностях, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель Московского областного отделения «Юнармии» Александр Легков.

«Мы перешли в дистанционный формат: проводим серию военно-патриотических конкурсов, конкурсные отборы на участие в профильных юнармейских сменах и челлендж «Юнармейский вызов», - сказал Легков.

Он отметил, что подмосковный штаб «Юнармии» также проводит разъяснительную работу с детьми и их родителями и объясняет, какие правила безопасности следует соблюдать во время эпидемии.

В Московской области действует режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В регионе запретили проводить массовые мероприятия, школьников отправили на дистанционное обучение. Все жители вне зависимости от возраста должны соблюдать домашний режим.