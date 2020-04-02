РИАМО - 2 апр. Во время всеобщей самоизоляции в Москве проект «Активный гражданин» запустил сервис по бесконтактной доставке поощрений, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Участники проекта «Активный гражданин» могут оформить доставку товара из магазина поощрений в ближайший постамат. Сегодня в столице их не менее 900», - говорится в сообщении.

Время хранения товара составляет от трех до пяти суток. Срок доставки – от одного до трех дней.

Когда в столице отменят ограничения из-за коронавиурса, работа магазина поощрений вернется в привычный формат. Товары будут снова доставлять в городские библиотеки и культурные центры.

Кроме того, в настоящее время «Активный гражданин» приостановил пополнение баллами баланса транспортной карты «Тройка».

Проект «Активный гражданин» стартовал в 2014 году. Москвичи приняли участие уже более чем в 4 тысячах голосований. За участие в опросах предусмотрены поощрения.