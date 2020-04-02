РИАМО - 2 апр. Полицейские выявляют граждан, нарушающих режим самоизоляции в регионах России, составлено уже свыше 1,2 тысячи административных протоколов о нарушении установленных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте МВД РФ.

«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства», — говорится в сообщении.

В настоящее время акцент в работе органов МВД делается на розыск лиц, прибывших из-за границы и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора.

Кроме того, полицейские проводят разъяснительную работу среди гуляющих в общественных местах людей, особенно пожилых и тех, кто вышел на улицу группой. Сотрудники МВД призывают людей к сознательности и предлагают вернуться домой.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказание за нарушение карантина и санитарно-эпидемиологических правил со стороны зараженных. Максимально нарушителям грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.