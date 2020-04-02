РИАМО - 2 апр. Более 400 старших членов подмосковного отделения Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «Юнармия» стали добровольцами и помогают пожилым людям и многодетным семьям в период эпидемии коронавируса, сообщил в интервью официальному порталу правительства Московской области руководитель регионального штаба «Юнармии» Александр Легков.

«Всего в корпус добровольцев вошли более 450 юнармейцев, все они обеспечены средствами личной защиты и прошли инструктаж по технике безопасности», - сказал Легков.

В связи с распространением нового коронавируса в Московской области действует режим повышенной готовности. Жители Подмосковья старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля включительно.

Самоизолированным гражданам помогают волонтеры. Добровольцы доставляют на дом пожилым людям продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Подать заявку на оказание помощи можно по телефону: +7 (498) 602-84-50.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.