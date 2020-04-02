РИАМО - 2 апр. Уроки в бесплатной онлайн-школе, организованной правительством Москвы при поддержке «Яндекса», идут каждый день с 9:00 до 14:00, школьники могут не только подтянуть программу по 15 предметам, но и подготовиться к сдаче экзаменов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В условиях непростой эпидемиологической ситуации нам удалось в считанные дни мобилизовать методические ресурсы и наработки Центра педагогического мастерства и за неделю запустить полноценную онлайн-школу», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Со следующей недели к образовательному процессу смогут подключиться дети из разных регионов страны. Онлайн-школа продлится до завершения текущего учебного года. Уроки подготавливали лучшие московские педагоги, учителя и студенты — бывшие победители олимпиад.

Школьники 5-11 классов могут присоединиться к просмотру видеоуроков. В день запланировано до шести занятий с перерывами. Узнать расписание на будущую неделю можно на странице (https://school.yandex.ru/lessons).

В настоящее время для детей подготовлено порядка 250 обучающих роликов, и новые продолжают разрабатывать ежедневно. Подготовка к будущим экзаменам ЕГЭ и ОГЭ будет вестись в прямом эфире. Лекции и практические занятия можно найти на сайте (https://yandex.ru/tutor).

Самые маленькие школьники будут заниматься русским языком, математикой и изучать окружающий мир. Программа поможет автоматически проверять задания детей.