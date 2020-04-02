РИАМО - 2 апр. В марте из-за введенного режима самоизоляции жители столицы стали в два раза чаще скачивать приложение «Госуслуги Москвы», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Ежедневно жители столицы скачивали приложение на свои смартфоны до 14 тысяч раз», — говорится в сообщении.

По словам руководителя продукта «Мобильные сервисы» департамента информационных технологий Москвы Олега Филимонова, приложение дает возможность совершать коммунальные платежи, следить за начислениями, передавать показания счетчиков с помощью мобильного устройства.

Например, в разделе «Помощь» доступны все рекомендации и советы по использованию сервиса. Еще один раздел – «Мои начисления» — позволяет следить за всеми неоплаченными счетами или штрафами.

Новинкой 2020 года стало появление возможности осуществлять запись в детские кружки и спортивные секции.

За время работы с 2012 года приложение «Госуслуги Москвы» скачали свыше 3,5 миллиона раз.