РИАМО - 2 апр. В Москве скончались трое пациентов в возрасте от 63 до 72 лет с двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Также все пациенты имели сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Среди них – кардиосклероз, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких – ред.), сахарный диабет, артериальная гипертензия», – говорится в сообщении.

По данным Депздрава, одна из пациенток недавно вернулась из-за границы.

Из-за распространения коронавируса в столице действует режим повышенной готовности. Горожане всех возрастов обязаны находиться в самоизоляции. Выходить на улицу можно только ради похода в ближайший магазин или аптеку, получения экстренной медпомощи, поездок на работу (для тех, кто обязан ее посещать). Также разрешается выносить мусор и выгуливать собаку на расстоянии не более 100 метров от своего дома.

Ранее Мосгордума утвердила административные штрафы в размере 4 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции во время повышенной готовности. Если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспортное средство могут изъять. При этом наказывать будут как тех, кто лечится от коронавируса или недавно вернулся из-за границы, так и любых других нарушителей.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

- Всероссийскую перепись населения могут перенести из‑за коронавируса. Пока точные сроки проведения переписи неизвестны.

- Полиция выявила более 1,2 тыс нарушителей режима самоизоляции в России. В отношении них составлены административные протоколы.

- Еще трое человек с коронавирусом скончались в Москве. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.