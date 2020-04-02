РИАМО - 2 апр. В состав Московского инновационного кластера (МИК) вошел Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, вуз получил доступ к свыше 190 дополнительным мерам поддержки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«К инновационному кластеру уже присоединилось около 900 научных организаций, технологичных компаний и корпораций. Новы участником стал Московских университет», — сказала заместитель мэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она также отметила, что вхождение одного из крупнейших вузов страны в состав МИК положительно скажется на всем проекте в целом. МГУ попал в один ряд с такими организациями как фонд «Сколково» и НИЦ «Курчатовский институт».

Искать новых партнеров, делиться своими идеями и развивать совместные начинания резидентам МИК помогает IT-платформа i.moscow, запущенная в сентября 2019 года. Она обеспечивает взаимодействие между представителями научного, промышленного и бизнес-сообщества, а также городскими властями.