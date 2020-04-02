РИАМО – 2 апр. Из-за режима самоизоляции в столице у горожан появилось много свободного времени, которое необходимо правильно использовать, чтобы держать себя в тонусе и хорошем настроении, сообщил РИАМО ведущий специалист психологического центра на Волхонке Илья Шабшин.

«Коронавирус многое забрал у москвичей, но дал много возможностей, которых не было раньше. Сейчас есть уникальные возможности и проекты, которых не было раньше и не будет после пандемии. Ловите момент, а после вы об этом внукам рассказывать будете», - сказал Шабшин.

Примером психолог назвал трансляции выступлений таких признанных музыкантов, как Борис Березовский и Денис Мацуев, из Концертного зала имени Чайковского.

«Они играют перед пустым залом, но идет трансляция для нас, для тех, кто дома. Такого больше не будет», - добавил Шабшин.

Также свободное время можно направить на саморазвитие и занятия спортом. В это время можно читать как профессиональную, так и художественную литературу, изучать языки и смотреть онлайн-лекции известных профессоров.

Жители Москвы обязаны соблюдать самоизоляцию. Этот режим ввели, чтобы бороться с распространением коронавируса. Жители могут покидать дома только для покупки продуктов, товаров первой необходимости, для поездки на работу, если она не была переведена на дистанционный режим.

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Текстовая трансляция

2 АПРЕЛЯ

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