РИАМО - 2 апр. Анонимное сообщение о минировании пяти самолетов поступило в международный аэропорт Шереметьево, после проверки информация оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«От сменного директора аэропорта «Шереметьево» поступила информация о том, что на электронную почту аэропорта поступило анонимное сообщение об угрозе теракта на бортах пяти самолетов», — говорится в сообщении.

Меры безопасности в воздушной гавани усилили, эвакуация не проводилась. По данному факту проводится проверка.

Все воздушные суда были досмотрены, взрывчатых веществ и подозрительных предметов обнаружено не было. Сообщение оказалось ложным, аэропорт работает в штатном режиме.