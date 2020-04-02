РИАМО - 2 апр. Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве от плюс 4 до плюс 6 градусов, в Московской области – плюс 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Порывы западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Синоптики пояснили, что у здоровых людей изменения метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, особенно гипертоники, могут почувствовать недомогание.