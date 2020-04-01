РИАМО - 1 апр. Торгово-промышленная палата Подмосковья проинформировала бизнес касательно того, как признать эпидемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством, региональная ТПП бесплатно выдает заключения о возникновении таких обстоятельств, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Большинство подмосковных компаний не могут сохранить темпы производства из-за коронавируса. За невыполнение обязательств по ранее заключенным контрактам заказчики могут выставить им штрафы. Например, предприятие, производящее спортивный инвентарь, больше не может поставлять его в сеть крупных супермаркетов.

«Данные заключения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы позволят представителям бизнеса отсрочить исполнение обязательств и избежать штрафных санкций», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Контакты ТПП Московской области: +7 (495) 981-53-07, +7 (495) 280-71-31, info@tppmo.ru.

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