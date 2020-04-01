РИАМО - 1 апр. Сотрудники департамента информационных технологий Москвы составили инструкцию для жителей столицы, чтобы избежать кражи личных данных в условиях роста случаев интернет-мошенничества из-за Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Для получения необходимых материалов мошенникам нужно, чтобы человек прошел по ложной ссылке и оставил на сайте-подделке личную информацию. Для побуждения к действиям преступники используют уловки – от обещаний невероятного дохода до угроз и запугиваний. Сейчас преступники спекулируют на страхах, связанных с пандемией коронавируса, используя разные сценарии», – говорится в материале.

Среди основных сценариев: письмо из государственных органов (ООН, ВОЗ, МВФ, МКС), где человеку предлагают перейти на определенный сайт и ввести свои персональные данные; кампании по сбору денег; продажа «дефицитных» товаров; предложение пройти тест на коронавирус; звонки из «больниц».

Популярны также: уведомления от «туроператоров», рассылка сотрудникам на удаленке, где от лица техподдержки или госорганов мошенники сообщают о смене режима и предлагают воспользоваться ссылками для дистанционного подключения к служебным ресурсам.

«Сценарии у преступников разные, но цель одна – хищение личных данных. При этом есть и официальные полезные рассылки, информирующие или предупреждающие горожан о важных изменениях», – отметил начальник управления информационной безопасности отраслевых проектов ДИТ Алексей Бутов.

Он добавил, что не стоит бояться рассылок или СМС-сообщений. Главное - не спешить и быть внимательными. Для борьбы с фишингом важно выполнять рекомендации от экспертов департамента информационных технологий.

Важно обращать внимание на адрес отправителя, проверять, указан ли он в качестве контактного на официальном сайте компании. Не стоит спешить с переходом по ссылкам в письме. Нужно навести курсор на ссылку и сравнить ее с той, которая появится в нижнем левом углу экрана. Если они неидентичны, ссылка является фишинговой.

При переходе на сайт важно внимательно изучить внешний вид страницы, обратить внимание на адрес сайта. Не рекомендуется вводить данные от учетных записей и банковскую информацию на сайтах, не поддерживающих функцию шифрования. В адресной строке браузера должен отображаться закрытый замок, а перед ссылкой стоять набор символов: «https://».

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