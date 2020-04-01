РИАМО - 1 апр. Более 2,5 тысяч обращений за неделю получили власти Подмосковья от местных бизнесменов с просьбой оказать помощь, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вопросы от местных предпринимателей поступают на горячую линию 0150. Специалисты принимают заявки и контролируют ход их исполнения. За неделю количество обращений выросло почти на 60%.

«Мы вносим дополнительные средства — 200 миллионов рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов. Эти средства позволят ускорить процесс восстановления предприятий, закупить сырье, дополнительное оборудование, или же потратить на любые необходимые для работы услуги», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в текущем году, составит 1,675 миллиарда рублей.

Также до 50% увеличился размер субсидий на возмещение затрат от покупки оборудования. Эту помощь могут получить все малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели. А производителям масок и средств дезинфекции компенсируют 80% затрат на данные расходы.

Кроме того, подмосковный Фонд микрофинансирования снизил среднюю ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса до 6% годовых.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>