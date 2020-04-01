РИАМО - 1 апр. Председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов отметил, что сейчас из-за пандемии коронавируса весь бизнес, связанный с мобильностью людей, со сферой гостеприимства, оказался в сложном положении, поэтому важны любые меры поддержки, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Госдумой был принят так называемый пакет «антивирусных» законов, которые направлены на противодействие коронавирусу. Среди принятых документов – закон, которым в целях поддержки туроператоров в сфере выездного туризма предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства по каждой «закрытой» стране.

«Сегодня в сложном положении оказался весь бизнес, который связан с мобильностью людей, сфера гостеприимства. Это и туроператоры, и отели, и рестораторы. Поэтому любые меры поддержки, направленные на то, чтобы они сохранились как бизнес, не разорились, они очень важны», - сказал Рожнов.

В документе также расписан алгоритм возврата денег за путевки. В случае, если иностранное государство закрывает въезд в свою страну или возникает угроза безопасности, то правительство может принять решение о возврате денег туристам за несостоявшиеся туры из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Если договор расторгнут до начала тура, то возвращается вся сумма, а если после путешествия, то лишь его часть.

Для того, чтобы вернуть деньги за путевки, нужно подать заявление о расторжении договора в адрес туроператора через турагента. Затем туроператор рассмотрит это заявление. После чего компания либо откажет в выплате, либо вернет деньги полностью или частично. Если клиент не согласен с размером суммы возврата, то направляет туроператору претензию.

В свою очередь, турагентство должно уведомить туриста о совершенных действиях, в том числе сообщить о том, что документы перенаправлены туроператору. Если клиента не устраивает ответ туроператора, то он может обратиться в мировой или районный суд.

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