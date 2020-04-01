РИАМО - 1 апр. Почтальоны во время режима самоизоляции доставят пенсии и пособия получателям Москвы и Подмосковья на дом, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» столичного региона.

Речь идет о тех 8% пенсионеров, которые получают выплаты на почте. Но в апреле им доставят выплаты домой в установленный день.

«По телефону контактного центра 8-800-100-00-00 жители регионов могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом», — говорится в сообщении.

С помощью терминала можно будет заплатить за коммунальные услуги, а также оформить подписку на газеты и журналы. Прием платежей у этого сервиса происходит в режиме реального времени.

С 26 марта в Москве и Подмосковье для пожилых людей старше 65 лет действует режим обязательной изоляции. Такие меры призваны бороться с распространением коронавируса.

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