Власти Подмосковья ежедневно проверяют работу застройщиков в условиях Covid‑19

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|Температура
|+4˚C … +6˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+8˚C … +10˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 12 м/с
|Температура
|+7˚C … +9˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|747 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
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