РИАМО - 1 апр. Спасатели поисково-спасательного отряда №27 во вторник деблокировали водителя грузовика, пострадавшего в ДТП на 141-м километре трассы М-5 недалеко от деревни Врачово городского округа Луховицы, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Водитель превысил скорость, выехал за пределы полосы и перевернулся.

«Прибыв на место происшествия, мы обнаружили водителя, зажатого в кабине грузового автомобиля. Мы деблокировали пострадавшего и передали его врачам скорой медицинской помощи. Водитель находился в удовлетворительном состоянии», - рассказал спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Владимир Дорин.

Спасатели призывает водителей Московской области, поменявших зимние шины на летние, соблюдать скоростной режим.