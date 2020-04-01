РИАМО - 1 апр. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится наказание в виде лишения свободы за нарушение карантина и санитарно-эпидемиологических правил, сообщает ТАСС.

Нарушение зараженным карантина, которое повлечет массовое заболевание, будет караться штрафом до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

«Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, размер штрафа составит уже до 2 миллионов рублей, а срок лишении свободы - до пяти лет», - говорится в сообщении.

В случае, если те же действия привели к гибели двух и более лиц, нарушителю грозит заключение до семи лет.

Также глава государства подписал документ, который вводит наказание за распространение фейков.

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