РИАМО - 1 апр. В городском округе Истра инспекторы эконадзора вызвали в министерство экологии и природопользования Московской области представителей ООО «АМГ» для рассмотрения дела о загрязнении участка земель сельхозназначения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Административное правонарушение совершило ООО «АМГ» в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Данная столичная фирма с основным видом деятельности «услуги такси» взяла в аренду участок сельскохозяйственного назначения у двух совладельцев – физических лиц. Но вместо сельхозработ арендатор использовал землю в качестве завоза отходов.

«Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении. Если вина арендатора будет доказана, ему грозит штраф в размере до 400 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток», – отмечается в материале.

Владельцы участка также могут понести солидарную ответственность, поскольку не проконтролировали экологическое состояние земель и их целевое использование.