РИАМО - 1 апр. В период самоизоляции дома или на даче жителям Подмосковья нужно быть внимательными и помнить о правилах техники безопасности при использовании газовых приборов, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

При использовании газовых приборов настоятельно рекомендуется не оставлять их без присмотра.

«Во время работы газовой плиты приоткрывайте форточку и не используйте плиту для обогрева квартиры: при длительной работе воздух в помещении значительно загрязняется вредными для здоровья продуктами сгорания газа», — отмечается в материале.

В случае поломки прибор нельзя использовать, нужно срочно обратиться к специалисту. Не стоит самостоятельно чинить или подключать газовые приборы. Аварийные бригады находятся в полной готовности и отрабатывают заявки в штатном режиме.

«Мособлгаз» напоминает, что в случае запаха газа нужно незамедлительно обратиться в аварийную службу по телефону: 104 или 112.