РИАМО - 1 апр. С вечера среды до утра 2 апреля в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня около 15:00 в небе над севером Подмосковья – в Дмитровском районе – вновь появились снежинки. Так проявляет себя атмосферный фронт, который приближается с северо-запада», — отмечается в материале.

Ближайшие часы непогода охватит Московский регион.

Несмотря на продолжительность, осадки принесут не более одного миллиметра влаги, поэтому сугробов не будет.

Со среды в столичном регионе начнет теплеть, к концу недели температура поднимется до плюс 11 градусов.