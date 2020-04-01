РИАМО - 1 апр. Штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Москве будут не только тех, кто лечится от коронавируса или недавно вернулся из-за рубежа, но и любых других нарушителей режима, сообщил журналистам в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В среду в Мосгордуме были приняты поправки в городской Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают для жителей денежные санкции в размере 4 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции в период повышенной готовности, который введен в столице в связи с угрозой распространения коронавируса. Если нарушение режима произошло с использованием транспорта или повторно, то размер штрафа составит 5 тысяч рублей, а транспорт могут изъять.

«Эти штрафы будут применяться к любому гражданину, который будет нарушать данные требования», - сказал Шапошников.

Он добавил, что сейчас разрабатывается акт правительства Москвы, в котором будет прописана технология, через которую можно будет получить пропуск для передвижения по своим необходимым нуждам.

«Если это ближайший магазин и вы до него дошли, то не подвергаетесь никаким санкциям», - отметил Шапошников по итогам заседания в Мосгордуме.

Из-за распространения коронавируса в столице действует режим самоизоляции для всех жителей.

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