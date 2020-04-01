РИАМО - 1 апр. Отделения «Почты России» в Москве и Подмосковье 2 и 3 апреля будут работать в стандартном режиме и предоставлять своим клиентам весь перечень услуг, говорится в сообщении пресс-службы организации.

О дальнейшем графике работы сообщат дополнительно.

«Почта России» продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения. В условиях самоизоляции почтовый оператор сохраняет информационную целостность страны и возможность обмена отправлениями», - говорится в сообщении.

С четверга в отделениях снизяи количество клиентов, которые смогут находиться внутри одновременно. В очереди клиентов просят соблюдать дистанции между друг другом в полтора – два метра. Для этого во всех почтовых офисах Москвы и области на пол нанесена соответствующая разметка.

Кроме того, начальники отделений контролируют самочувствие персонала и отправляют информацию об их здоровье в оперативный штаб. Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Все операторы и почтальоны снабжены масками, перчатками и санитайзерами.

При этом в компании просят воздержаться от посещения отделений, если в этом нет острой необходимости. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом.