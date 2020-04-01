РИАМО - 1 апр. Учащиеся центров молодежного инновационного творчества начали учиться на удаленном формате без остановки образовательного процесса, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

При переходе на удаленный режим обучения возникли сложности с оборудованием и программным оснащением рабочих мест как со стороны учеников, так и со стороны центра. Но постепенно все эти вопросы решаются.

«Это новый формат работы для большинства образовательных центров. Такой подход, с одной стороны, обеспечит сотрудников ЦМИТов работой в безопасном режиме, с другой – вовлечет ребят, которые вынуждены оставаться в самоизоляции, в познавательные образовательные программы. Безусловно, эти практики сейчас получат мощнейший импульс для развития, в том числе и за счет ЦМИТов», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В ЦМИТ «Ноосфера» во Фрязине с начала этого года уже тестировали возможность удаленного обучения по отдельным программам, поэтому сейчас здесь оперативно расширяют эти практики. Также к удаленной работе приступили в ЦМИТ «Призма» в Котельниках по программам 3d-моделирования, также здесь внедряют другие программы, например, записывают видеоуроки на разные темы, выкладывают их на YouTube-канале, чтобы можно было самостоятельно выполнить проект.

Доступ к онлайн-курсам открыт в ЦМИТ «Жуковский», здесь же доступны онлайн-уроки по программированию. ЦМИТ «Роболатория» в Одинцове на время карантина подготовил краткосрочные курсы по робототехнике, программированию и 3D-моделированию для детей и взрослых. Другие ЦМИТы также переходят на дистанционное обучение.

В этом году в Подмосковье запланировано открытие четырех новых образовательных площадок.

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