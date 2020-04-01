РИАМО - 1 апр. Жители подмосковной Коломны выступили с предложением присвоить населенному пункту звание «Город трудовой доблести», говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

По мнению заместителя председателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Алексея Мазурова, предложение более чем уместное.

«В Коломне работало несколько крупных предприятий, которые в буквальном смысле ковали победу в период Московской битвы, в один из самых тяжелых периодов в Великой Отечественной войне. Тогда враг подошел близко к Москве и эти предприятия работали в ближнем тылу, и имели принципиально важное значение», – сообщил Мазуров.

В качестве примера депутат привел Коломенский тепловозостроительный завод. Великая Отечественная война изменила профиль заводского производства. Начали поступать фронтовые заказы. Цехи перестраивались и принимали военный вид, налаживая их выполнение.

«Не менее важный объект, который работал на победу – завод сельскохозяйственных машин №79 имени Ворошилова. Там в годы войны производили зенитные артиллерийские орудия, а также ремонтировали военную технику. И это не весь список предприятий, которые внесли значительный вклад в победу», – отметил Мазуров.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается указом президента страны городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.