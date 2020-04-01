РИАМО - 1 апр. Рейды планируют провести на особо охраняемых природных территориях в Московской области из-за постоянных случаев нарушения режима в заказниках и памятниках природы, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экологии и продовольствия.

Так, одно нарушение было зафиксировано в «Москворецком пойменном заказнике», расположенном в Воскресенском городском округе. Там заметили машины и шалаши для весенней охоты. Специалисты говорят, что это не первое нарушение в этом заказнике.

«Практически на каждой особо охраняемой природной территории режим особой охраны запрещает передвижение на любом транспорте вне дорог общего пользования. Кроме того, на охраняемых территориях существуют ограничения на охоту и рыбную ловлю, разбивку туристских биваков и разведение костров. В преддверии охотничьего сезона мы усиливаем контроль», - рассказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

В этом году весенняя охота в Московской области может так и не открыться. Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин рекомендовал главам субъектов ограничить охоту. Это связано с режимом самоизоляции, введенного во многих регионах России в том числе в Подмосковье.

За нарушение установленного режима охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на особо охраняемых территориях можно получить штраф от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения. Должностных лиц за это нарушение могут оштрафовать до 20 тысяч рублей, а юридических до 500 тысяч рублей.