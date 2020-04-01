РИАМО - 1 апр. Водителям автобусов частных перевозчиков, которые работают в Москве по госконтрактам, измеряют температуру до и после смены, говорится в сообщении пресс-службы «Организатора перевозок».

Если у водителя повышенная температура, то его не допустят до работы. Это важно для безопасности пассажиров Москвы.

«В городском транспорте коммерческих перевозчиков также усилили меры безопасности: дезинфекцию автобусов проводят при каждом возвращении в парк или в депо и дополнительно дезинфицируют салон на конечных станциях во время работы на линии», - говорится в сообщении.

Кроме того, поверхности салонов автобуса обрабатывают дезинфицирующими средствами. Также обеззараживают поручни, стекла и сиденья.

Всего в Москве каждый день работает более двух тысяч автобусов частных перевозчиков.

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