РИАМО - 1 апр. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что правительство столицы вместе с правительством РФ и Подмосковья предприняли комплекс мер, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, сообщается на сайте Московской городской думы.

«Противодействие пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 потребовало мобилизации и согласованных действий всех комплексов городского хозяйства Москвы», - сказал Шапошников.

Он добавил, что против распространения инфекции работает комиссия правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин.

Штаб по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения заболевания принимает оперативные решения, он работает круглосуточно. Его глава - заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Также в столице предприняли меры, ограничивающие перемещение граждан, которые направлены на сокращение числа социальных контактов. На время запретили проведение культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий.

Кроме того, закрыли городские колледжи, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования. Школьников перевели на дистанционное обучение.

Компании, работающие в сфере общественного питания, перешли на режим курьерской доставки заказов. В ближайшее время ведут спецпропуска, по которым выходить из дома можно будет только по этому документу.

Также Шапошников пожелал скорого выздоровления главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко, который заболел коронавирусом.

На сегодняшний день в мире уже выявлено свыше 858 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 42 тысяч заболевших, выздоровели более 178 тысяч пациентов. В России зафиксировано 2777 случаев заражения.

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