РИАМО - 1 апр. Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась за продление нерабочей недели в России в связи с нынешней ситуацией с распространением коронавируса, сообщает Газета.ru.

Также руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова заявила о необходимости продления нерабочих дней в России.

«Оценивая первые три нерабочих дня, <...> мы полагаем, что эти меры социального дистанцирования должны быть продлены», — сказала Голикова на телесовещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее мнению, здесь решения должны приниматься с учетом ситуации в каждом регионе страны.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Гражданам рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции. Данные меры приняты с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в России выявили свыше 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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