РИАМО - 1 апр. Следователи задержали подозреваемого в убийстве знакомого в столичной квартире, мужчину убили, а потом подожгли квартиру, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

«По данным следствия, 31 марта 2020 года после ликвидации пожара в квартире, расположенной по Угловому переулку в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области туловища», — отмечается в материале.

Подозреваемый в ходе распития спиртных напитков убил своего знакомого. Чтобы скрыть следы, злоумышленник поджег квартиру.

Следствие будет ходатайствовать перед судом о мере пресечения для фигуранта в виде заключения под стражу.

Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий, с помощью которых можно установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.