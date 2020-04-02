РИАМО - 2 апр. Похороны писателя Юрия Бондарева, который скончался на 97-м году жизни, пройдут в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание с писателем пройдет в ритуальном зале Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко. Начало церемонии в 11 часов.

Юрий Бондарев родился в 1924 году. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Написал ряд романов, повестей и рассказов, среди которых «Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Тишина», «Искушение» и другие.

Бондарев скончался 29 марта.