РИАМО - 1 апр. Определять нарушение режима самоизоляции в Москве полиция сможет лично, а также с помощью системы распознавания лиц, сообщил журналистам в среду председатель комиссии Московской городской Думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«У нас есть несколько форм взимания штрафов, которые мы сегодня установили городским законом. Есть два варианта: оффлайн и онлайн. <...> Собралась компания жарить шашлыки, нарушая режим самоизоляции, установленный мэром, оштрафовать в этом случае может полиция», — рассказал Щитов.

Он также добавил, что определять нарушителей режима самоизоляции поможет интеллектуальная система распознавания лиц. Она включает в себя 175 тысяч камер, установленных в городе, и не содержит персональных данных москвичей. Прежде всего, она направлена на пресечение нарушения самоизоляции теми, кто находится на лечении дома или в больнице с подтвержденным коронавирусом.

«Она (система - ред.) преобразует картинку, которую получает, в цифровой код. <...> Если цифровой код, полученный с камеры наблюдения, совпадает с неким цифровым кодом, который включен в специальную базу данных, в этом случае при совпадении двух цифровых кодов будет происходить сигнал», - сказал Щитов.

Он уточнил, что все, кто в настоящее время лечится от коронавирусной инфекции, а также люди, вернувшиеся из-за рубежа, находятся на персональном учете.

Ранее Мосгордума в третьем чтении приняла законопроект о том, что нарушителям режима самоизоляции может грозить штраф до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам – до 300 тысяч рублей.

В связи с распространением заболевания в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веской причине: в ближайший продуктовый для покупки товаров первой необходимости, для выноса мусора, выгула собак и в аптеку. Людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали вообще не покидать квартиры.

В столице зафиксировано 1 880 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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