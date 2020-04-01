РИАМО - 1 апр. Порядок подтверждения фактического места проживания горожан на время режима самоизоляции будет разъяснен после соответствующего постановления правительства Москвы, сообщил журналистам в среду председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«На данный момент, пока не введены четкие нормы, установленные подзаконными актами, как уведомлять о режиме фактического проживания, здесь нету какого-то четкого документа. <...> Здесь разные есть формальные подтверждения. Если он проживает у родственников, это может быть расписка или звонок сотрудника (полиции - ред.) по телефону. Этого пока достаточно», - рассказал Щитов.

Он также уточнил, что правительство Москвы должно принять четкие подзаконные акты, чтобы детально разъяснить горожанам порядок режима самоизоляции. В этом постановлении будет описано, какое место жительства является фактическим, и как о нем надо будет уведомлять.

В настоящее время человек может носить с собой любой документ, который подтверждает место его фактического проживания.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей. Дома можно покидать только по веской причине, например, для покупки продуктов, товаров первой необходимости, для получения медицинской помощи.

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