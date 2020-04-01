РИАМО – 1 апр. Видеоролик с песней Семена Слепакова о коронавирусной инфекции собрал более 2,3 миллиона просмотров на YouTube, сообщает Газета.ru.

«Песню юморист записал в режиме онлайн-конференции с коллегами-музыкантами. В тексте песни он сравнивает влияние на жизнь россиян пандемии коронавируса с другими проблемами, которые волновали соотечественников раньше, и просит болезнь уйти в нецензурной форме», - говорится в сообщении.

Пользователи Сети положительно приняли композицию Слепакова. Комментаторы даже призвали сделать ее временным гимном России.

На сегодняшний день в России выявили свыше 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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