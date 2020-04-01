РИАМО - 1 апр. В Московской области за прошлую неделю ввели в эксплуатацию 173 тысячи квадратных метров нежилых площадей, а также пять жилых объектов недвижимости общей площадью больше 63 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищной политики.

Кроме того, на минувшей неделе выдали 22 разрешения на строительство. Из них – 21 нежилой объект площадью 78 тысяч квадратных метров и жилое здание площадью 2,5 тысяч квадратных метров.

«За прошлую строительную неделю в Подмосковье ввели 173 тысячи квадратных метров нежилых площадей в таких городских округах, как Щелково, Богородский, Ленинский, Долгопрудный, Руза, Сергиев Посад, Мытищи, Домодедово, Раменский и Истра. Больше всего разрешений на ввод в эксплуатацию получили объекты из Мытищ, их было шесть. Это, например, гранитная мастерская, автозаправочный комплекс и необходимая хозяйственная пристройка к нему, магазин, производственный цех и производственно-складской комплекс», - отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В течении прошлой неделе ввели в эксплуатацию два медучреждения - диализный центр в Щелкове площадью свыше двух тысяч квадратных метров и поликлинику для взрослых и детей в микрорайоне «Бутово парк 2» в деревне Дрожжино Ленинского городского округа.

Разрешение на строительство выдано офисному зданию, физкультурно-оздоровительному центру, трем складам, двум административным зданиям, двум магазинам, четырем производственным цехам, фитнес-клубу, ремонтной мастерской, многофункциональному центру, детскому дошкольному учреждению, дому отдыха и АЗС.