РИАМО - 1 апр. Для дезинфекции автобусов специалисты разбирают салоны транспорта, вытаскивают сиденья и обрабатывают каждый сантиметр, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».
«Мосгортранс» опубликовал видео, на котором показано, как происходит процесс дезинфекции. Для обработки используются кварцевые лампы и дезинфицирующий раствор. Обеззараживается каждый сантиметр в салоне, отдельно чистят сиденья.
«На сидениях (используется - ред.): aлкилдиметилбензиламмоний хлорид (11%). Так что вирусу там не очень уютно (мягко говоря)», — сообщается в аккаунте.
Стандартно каждый автобус дезинфицируют в парках и на конечных маршрутах каждый день.
В рамках борьбы с распространением коронавируса в столичном общественном транспорте проводят работы по дезинфекции.
Пока вы дома. В парках делаем так. Разбираем салон, вытаскиваем сиденья.— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) April 1, 2020
И ДЕЗИНФИЦИРУЕМ ВООБЩЕ КАЖДЫЙ САНТИМЕТР#stayhome pic.twitter.com/ZdTijHaAMe
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