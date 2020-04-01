РИАМО - 1 апр. Для дезинфекции автобусов специалисты разбирают салоны транспорта, вытаскивают сиденья и обрабатывают каждый сантиметр, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

«Мосгортранс» опубликовал видео, на котором показано, как происходит процесс дезинфекции. Для обработки используются кварцевые лампы и дезинфицирующий раствор. Обеззараживается каждый сантиметр в салоне, отдельно чистят сиденья.

«На сидениях (используется - ред.): aлкилдиметилбензиламмоний хлорид (11%). Так что вирусу там не очень уютно (мягко говоря)», — сообщается в аккаунте.

Стандартно каждый автобус дезинфицируют в парках и на конечных маршрутах каждый день.

В рамках борьбы с распространением коронавируса в столичном общественном транспорте проводят работы по дезинфекции.