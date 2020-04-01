РИАМО - 1 апр. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало на своем сайте список участков Подмосковных дорог, где за апрель разместят передвижные комплексы фотовидеофиксации, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Передвижные комплексы фотовидеофиксации ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог», – отмечается в материале.

На интерактивной карте отмечены все стационарные комплексы для установки в апреле. Карта доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году. Для удобства автомобилистов каждый месяц публикуют список передвижных комплексов.

С подробным списком дорожных камер Московской области можно ознакомиться на сайте.