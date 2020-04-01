РИАМО - 1 апр. В деревне Дровосеки городского округа Орехово-Зуево появится новый фельдшерско-акушерский пункт, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление министерству строительного комплекса Московской области земельного участка площадью 0,5 гектара для строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Дровосеки городского округа Орехово-Зуево», — сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Новый пункт обеспечит 540 жителей деревень Дровосеки и Будьково медицинской помощью, его построят в рамках национального проекта «Здравоохранение».