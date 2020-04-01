РИАМО - 1 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья, у которых возникают вопросы по поводу выплат для безработных и граждан старшего возраста, обращаться на горячую линию, специалисты которой дадут все разъяснения.

Единовременную выплату предоставляют гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. Для получения помощи необходимо иметь место жительства в Подмосковье и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Кроме того, уволенные в этом году жители Подмосковья могут получить ежемесячную выплату в размере до 15 тысяч рублей.

«У многих возникают вопросы по получению новых выплат: 15 тысяч - для тех, кто стал безработным, и 3 тысячи - для людей старше 65 лет. Пожалуйста, обращайтесь на горячую линию, ее сотрудники обязательно дадут разъяснения», — сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжают дезинфицировать подъезды и общественный транспорт.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-550-50-30.

В Московской области для борьбы с распространением коронавируса ввели режим самоизоляции для всех жителей. Дома можно покидать только по веской причине.

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