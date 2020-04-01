РИАМО - 1 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья, у которых возникают вопросы по поводу выплат для безработных и граждан старшего возраста, обращаться на горячую линию, специалисты которой дадут все разъяснения.
Единовременную выплату предоставляют гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями. Для получения помощи необходимо иметь место жительства в Подмосковье и соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Кроме того, уволенные в этом году жители Подмосковья могут получить ежемесячную выплату в размере до 15 тысяч рублей.
«У многих возникают вопросы по получению новых выплат: 15 тысяч - для тех, кто стал безработным, и 3 тысячи - для людей старше 65 лет. Пожалуйста, обращайтесь на горячую линию, ее сотрудники обязательно дадут разъяснения», — сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Губернатор также отметил, что в регионе продолжают дезинфицировать подъезды и общественный транспорт.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-550-50-30.
В Московской области для борьбы с распространением коронавируса ввели режим самоизоляции для всех жителей. Дома можно покидать только по веской причине.
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Сегодня обращаюсь к вам для того, чтобы сообщить последние новости. Понимаю, что режим самоизоляции для многих испытание. Это по-прежнему самое главное, хотя, возможно, призывы к этому всем уже надоели. Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни. Плохая новость в том, что вирус распространяется - у нас 177 заболевших. Хорошая - что мало тяжелых. Чтобы успеть подготовиться, мы мобилизовали нашу систему здравоохранения и сейчас оперативно разворачиваем новые инфекционные койки. Наша ключевая задача на сегодня - защитить врачей. Мы каждую неделю закупаем защитные костюмы, маски, другие средства, чтобы медики, которые сейчас рискуют больше всех, чувствовали себя безопаснее. Врачам отдельные слова благодарности, хотя этого мало, конечно. Также мы уже обеспечили масками сотрудников ГИБДД, они сейчас тоже в группе риска. Мы продолжаем дезинфицировать подъезды, общественный транспорт. У многих возникают вопросы по получению новых выплат: 15 000 - для тех, кто стал безработным, и 3000 - для людей старше 65 лет. Пожалуйста, обращайтесь на Горячую линию, ее сотрудники обязательно дадут разъяснения. Еще одна тема, которая сегодня всех беспокоит - это система пропусков. Действительно, программисты у нас, так же как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой. На Mosreg.Ru - будут все подробности. Забор строить никто не будет, не переживайте. Все будет работать максимально удобно, перед тем, как выйти из дома, нужно будет указать, куда вы намерены направиться, на работу или в определённый тип учреждения. Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус. Мы понимаем, насколько важно сейчас информировать каждого. Нужно сделать так, чтобы не было слухов, сплетен, избавить вас от лишних переживаний и волнений в и без того сложное время. Хорошего вечера, привет семье и будьте здоровы!
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