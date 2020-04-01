РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 апр. Первые платежные документы без начисления в Фонд капитального ремонта получат жители Балашихи в мае текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 1 апреля по 30 июня текущего года наложен мораторий на начисление взносов на капремонт общего имущества многоквартирных домов. Собственники помещений на территории региона в этот период освобождены от платы за капитальный ремонт.

«Указанная мера распространяет свое действие при осуществлении начислений взносов формирования фонда капремонта собственниками помещений в многоквартирном доме, как на счете регионального оператора, так и на специальном счете. С 01 июля начисления взносов на капитальный ремонт будут возобновлены. Первые платежные документы без взноса на капремонт жители Балашихи получат уже в начале мая», - говорится в сообщении.