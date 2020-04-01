РИАМО - 1 апр. В Подмосковье выявили 177 случаев заражения коронавирусом, в регионе активно выделяют новые инфекционные койки для заболевших, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Плохая новость в том, что вирус распространяется - у нас 177 заболевших. Хорошая - что мало тяжелых. Чтобы успеть подготовиться, мы мобилизовали нашу систему здравоохранения и сейчас оперативно разворачиваем новые инфекционные койки», — сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Губернатор рассказал, почему было важно ввести в регионе режим самоизоляции.

«Понимаю, что режим самоизоляции для многих испытание. Это по-прежнему самое главное, хотя, возможно, призывы к этому всем уже надоели. Почему это так важно? Потому что от коронавируса нет вакцины или лекарства. Поэтому карантин. Так быстрее вернемся к обычной жизни», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что ключевая задача сейчас - защитить врачей. Для этого каждую неделю закупают защитные костюмы и медицинские маски. Медицинскими масками обеспечили и сотрудников ГИБДД, которые находятся в группе риска.

В связи с угрозой распространения инфекции в Московском регионе ввели режим самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только по веской причине. В Подмосковье работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-550-50-30.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

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