РИАМО - 1 апр. Следственный комитет начал проверку по информации СМИ о нарушении мужчиной, заразившегося коронавирусной инфекцией, правил самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Из средств массово информации следует, что мужчина имеющий положительный результат на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) самостоятельно пришел в медицинское учреждение, чтобы сделать рентген. При этом мужчина не предупредил о своем заражении никого из сотрудников больницы. В результате инцидента, все пациенты, находившиеся в клинике, оказались на карантине», - отмечается в материале.

Мужчина также наблюдался в одной из больниц Москвы, но после получения положительного результата исследования на коронавирус, переехал в Подмосковье.

Следователи проводят целый комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал разобраться в ситуации в Лобненской центральной городской больнице, где были нарушены правила самоизоляции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>