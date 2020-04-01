РИАМО - 1 апр. В Подмосковье создают платформу для пропусков во время действия режима самоизоляции, ее интегрируют со столичной системой, все будет работать максимально удобно, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которая сегодня всех беспокоит, - это система пропусков. Действительно, программисты у нас так же, как и в Москве, готовят эту платформу. Конечно, она будет интегрирована с Москвой. На Mosreg.ru - будут все подробности. Забор строить никто не будет, не переживайте», — сказал Воробьев в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Он добавил, что все будет работать максимально удобно. Перед выходом из дома нужно будет указать место назначения – работу или определенный тип учреждения.

«Сделано это будет для того, чтобы не дать желающим погулять распространять вирус. Мы понимаем, насколько важно сейчас информировать каждого. Нужно сделать так, чтобы не было слухов, сплетен, избавить вас от лишних переживаний и волнений в и без того сложное время», — подчеркнул губернатор.

В Подмосковье действует режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. Жители могут покидать свои дома только по веской причине.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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