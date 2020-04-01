РИАМО - 1 апр. Полицейские задержали двух 24-летних молодых людей у одного из домов на улице Огородной Егорьевска по подозрению в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе осмотра комнаты и мест закладок сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 144 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по сделанному химическому исследованию в 12-ти из свертков находился героин общей массой почти 25 граммов. Остальные 132 свертка отправят на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по покушению на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.