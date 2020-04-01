РИАМО – 1 апр. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также правительство РФ наделяется дополнительными правами.

«Закон позволяет Кабмину РФ вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ также наделят правительство правом устанавливать правила поведения граждан при действующем режиме чрезвычайной ситуации. Кроме того, в случае введения режима чрезвычайной ситуации правительство может ограничивать оптовую или розничную торговлю медицинскими изделиями, а также устанавливать особый порядок их регистрации и обращения», - говорится в сообщении.

При этом, согласно закону, вводить режим ЧС правительство РФ сможет как на всей территории страны, так и на отдельной ее части.

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