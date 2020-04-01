РИАМО - 1 апр. Следующее очередное заседание Мосгордумы планируют провести в мае в дистанционном формате, сообщил в среду председатель московского парламента Алексей Шапошников.

«Провести следующее очередное заседание Московской городской думы в мае 2020 года в дистанционном формате. На голосование ставится данное протокольное решение», - сказал Шапошников в ходе внеочередного заседания.

За данное решение проголосовало 17 депутатов, против – 11, один человек воздержался.

Раннее депутаты Мосгордумы на внеочередном заседании одобрили проект постановления, который предусматривает проведение заседаний московского парламента в формате видеоконференций.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

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