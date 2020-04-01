РИАМО - 1 апр. Следующее очередное заседание Мосгордумы планируют провести в мае в дистанционном формате, сообщил в среду председатель московского парламента Алексей Шапошников.
«Провести следующее очередное заседание Московской городской думы в мае 2020 года в дистанционном формате. На голосование ставится данное протокольное решение», - сказал Шапошников в ходе внеочередного заседания.
За данное решение проголосовало 17 депутатов, против – 11, один человек воздержался.
Раннее депутаты Мосгордумы на внеочередном заседании одобрили проект постановления, который предусматривает проведение заседаний московского парламента в формате видеоконференций.
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1 АПРЕЛЯ
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