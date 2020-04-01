РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 апр. В рамках акции «Скачай, не срывай» пассажиры могут получить на мобильное устройство расписание движения автобусов Мострансавто через социальные сети, а также сообщить о сорванном или испорченном расписании на остановках, сообщил заместитель главы администрации городского округа Люберцы Родион Грошевик.

«Хотя наш пассажиропоток в Люберцах серьезно сократился, автобусы ежедневно выходят на маршруты, чтобы перевозить сотрудников медицинских и аптечных организаций, а также работников других предприятий жизнеобеспечения, на которых режим нерабочей недели не распространяется. Для них акция «Скачай, не срывай» остается актуальной, даже в такое непростое время», — сказал Грошевик.

Для получения расписания достаточно написать личное сообщение в официальные социальные сети предприятия в VK, Facebook и Instagram с указанием интересующего маршрута (номер и его наименование).

В ответном письме придет файл с расписанием, его можно сохранить на телефон, оставить в переписке или распечатать. Также пассажир может сообщить название остановочного пункта, на котором расписание было сорвано или испорчено, и сотрудники Мострансавто разместят необходимую информацию.