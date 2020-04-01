РИАМО – 1 апр. МКБ запускает новый инструмент размещения ликвидности для корпоративных клиентов - бивалютный депозит, говорится в сообщении пресс-службы МКБ.

«Мы стремимся предоставить полный спектр инвестиционных продуктов и сервисов, отвечающий самым современным требованиям», — сказал заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

Данный инструмент дает возможность клиентам банка, готовым принять определенный валютный риск, размещать свободную ликвидность с повышенной (по сравнению с классическим депозитом) ставкой как в рублях, так и в иностранной валюте. С его помощью появится возможность получения положительных ставок даже по депозиту в валюте с отрицательной базовой процентной ставкой (например, евро или швейцарский франк) за счет второй части продукта - опциона.

Дополнительным преимуществом является возможность проведения сделок без открытия расчетного счета в банке.