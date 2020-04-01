РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 апр. В целях предотвращения распространения и снижения рисков заболевания COVID-19 на период обострения эпидемиологической обстановки со среды устанавливается новый режим работы женских консультаций в городском округе Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Подмосковья профилактические, периодические медицинские осмотры, диспансеризация, госпитализация в дневной стационар приостановлены. Предварительная запись пациентов в Единой медицинской информационно-аналитической системе Московской области (ЕМИАС) отменена. Записаться на прием можно при личном обращении с помощью дежурного администратора, на приеме врача или по телефону.

«Все женские консультации городского округа Мытищи работают с 08:00 до 20:00, ежедневно, с понедельника по пятницу. Ведется прием беременных женщин и пациенток с обострением хронических гинекологических заболеваний или острым течением гинекологической патологии, осуществляется постановка на учет по беременности в один день. По субботам прием беременных и пациенток с острым течением гинекологических заболеваний ведется с 08:00 до 15:00 в женской консультации №1 КДО Перинатального центра по адресу улица Коминтерна дом 24 владение 2», - говорится в сообщении.

В материале также добавляются телефоны для справок: женская консультация №1 КДО Перинатального центра по адресу улица Коминтерна 24 владение 2 - 8-495-583-31-56; женская консультация №2(ГП№2) КДО Перинатального центра по адресу улица Юбилейная дом 26– 8-495-926-76-53; женская консультация №3(ГП№5) КДО Перинатального центра по адресу улица Веры Волошиной дом 54- 8-495-588-06-66; женская консультация №4(Фиалка) КДО Перинатального центра по адресу улица Индустриальная дом 3 корпус 2 – 8-495-583-04-94. Также для беременных, рожениц и родильниц круглосуточно работает горячая линия Перинатального центра - 8 926-026-53-76.

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Текстовая трансляция

1 АПРЕЛЯ

- Главное о коронавирусе за 1 апреля

- Собрали в одной инфографике горячие линии и полезные во время карантина контакты

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе зарегистрировано 134 случая заболевания.

- Приложение для контроля за больными коронавирусом разрабатывают в Москве. Оно позволит отслеживать местоположение пациентов.

Хотим узнать ваше мнение Вгоняет ли вас в депрессию ситуация с коронавирусом? 31% Да, я очень сильно переживаю 31% Нет, я соблюдаю все меры предосторожности 31% Стало немного тревожнее 31% Я спокоен, пока это не коснулось моих близких 31% Мне все равно Результаты

- Лечение больных коронавирусом в легкой форме на дому продлили в Москве до 6 апреля. На данный момент в столице на дому лечатся около 550 человек.

- Россиян обязали соблюдать дистанцию в метр. Исключением стали поездки в такси.

- Около половины новых инфицированных коронавирусом в Москве не старше 45 лет.

- За сутки в России зафиксировали 440 случаев заболевания короновирусом. 267 из них выявили в Москве, в Подмосковье - 15.

- Расширенный список послаблений для бизнеса утвердили в Москве. Город поддержит предпринимателей, чей бизнес пострадал от всеобщего карантина.

- За сутки в столице полностью выздоровели еще 45 человек. Общее число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 115 человек.